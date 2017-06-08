В Баку пройдет красочное шествие кукол и героев сказок

2017-06-08 16:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Международный день друзей - неофициальный праздник, но, несмотря на это, он традиционно отмечается 9 июня во многих странах мира. В связи с этим Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига совместно с Park Bulvar решил собрать своих друзей и провести трехдневный фестиваль "Nağıl qəhrəmanlarının festivalı" ("Фестиваль героев сказок"), сообщили Trend Life в театре.

В ходе фестиваля пройдет шествие любимых детьми героев и персонажей сказок. Шествие начнется от кукольного театра, будет проходить по территории Национального Приморского парка (Бакинский бульвар) и завершится в Park Bulvar. Открытие фестиваля состоится в 16:00 9 июня. В течение трех фестивальных дней (9, 10, 11 июня) для детей с участием героев сказок будут организованы интересные мероприятия, спектакли, концертные программы, различные конкурсы и соревнования, победители которых получат подарки.

10 июня красочную концертную программу представят юные артисты театра-студии "Oyuq" при кукольном театре. В заключительный день мероприятия артисты театра-студии продемонстрируют коллекцию одежды национальных меньшинств, проживающих в Азербайджане. Данную коллекцию специально для фестиваля подготовила модельер Кенуль Велибейли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)