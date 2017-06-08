Sanayi üretiminde 20 ayın en hızlı artışı

2017-06-08 14:26 | www.trend.az | 1

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi nisanda yıllık bazda yüzde 6,7 artarak 20 ayın en hızlı yükselişine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bu yılın nisan ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 6,7 arttı. Endeksteki yüzde 6,7'lik yükseliş, Ağustos 2015'ten bu yana kaydedilen en hızlı artışa işaret etti. Veri öncesinde gerçekleştirilen anketlerde ekonomistlerin beklentileri takvim etkisinden arındırılmış endeksin yüzde 3,9 artması yönündeydi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi, Ağustos 2015'teki yüzde 6,9'luk yükselişten bu yana yüzde 6'nın üzerine çıkamamış, bu yılın ilk 3 ayında ise sırasıyla yüzde 2,6, yüzde 1,0 ve yüzde 2,6 artış kaydetmişti.

Açıklanan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak yüzde 0,3 olan beklentileri aştı.

AA Finans Analisti, ekonomist Haluk Bürümcekçi, takvim etkisinden arındırılmış endeksin 3 aylık hareketli ortalamasının yıllık değişiminin yüzde 3,5’e yükselerek toparlanmanın güç kazandığını gösterdiğini kaydetti.

"Sanayi üretimi ikinci çeyreğe güçlü bir ivme ile başladı"

Bürümcekçi, aylık endekslerdeki oynaklık nedeniyle trend açısından, takvim etkisinden arındırılmış endeksin daha net görüntü verdiğini ifade ederek, "3 aylık hareketli ortalamasının yıllık değişimi eylülde yüzde eksi 1,8 ile dibe vurduktan sonra toparlanmasını devam ettiren endeks, nisan sonunda yüzde 3,5 seviyesine kadar yükselerek ikinci çeyrekte belirgin hızlanmaya işaret etti." dedi.

İkinci çeyrekte sanayi üretimi artışında belirgin ivmelenme gözlendiğini ifade eden Bürümcekçi, arındırılmamış verilere göre üretim artış hızının, bu yıla bir miktar zayıf bir başlangıç yaptığını ve ilk çeyrekte yıllık artışın yüzde 1,7 seviyesinde olduğunu, buna karşın ikinci çeyreğe yüzde 5,9 artış ile hızlı bir başlangıç yaptığını söyledi.

Çeyrekler bazında bakıldığında, sanayi üretiminde bu yılın ilk çeyreğindeki olumlu görünümün ikinci çeyreğe daha güçlü bir ivme ile başladığını belirten Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"2017 yılı büyüme tahminimizi ilk çeyrek verisi sonrası yüzde 4'e doğru yaklaştırmamız olası. İmalata ilişkin öncü göstergeler ve üretimin kendisinde gözlenen hızlanmanın yanı sıra ekonomide iç talebi uyaracak önemli gelişmeler de izlenmişti. Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi kullanımları son 2 aylık dönemde 180 milyar TL gibi ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Ayrıca, geçici vergi indirimlerinin dayanıklı tüketim malı satışlarında hareketlenme getirdiği ve tüketici güvenini yükselttiği izlenmektedir."

Bürümcekçi, her ne kadar para politikasında göreli sıkılaşma ile kredi-mevduat faizlerinde yükseliş gözlense de, finansal koşulların KGF etkisi ile gevşekliğini korumasının, büyüme tahminleri üzerindeki riskleri yukarı yöne döndürdüğü söyledi.

"Sermaye malları üretimindeki yüzde 24,7’lik yükseliş sevindirici"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı da sanayi üretiminin nisanda hem düzeltilmemiş hem de düzeltilmiş verilerde güçlü geldiğine işaret ederek, "Geçen yılın ekim ayından itibaren yüzde 1-2 bandına sıkışmış olduğu düşünülecek olursa nisan ayı verileri oldukça yüksek bir artışa işaret etti." dedi.

Tokalı, bu yüksek artışta, vergi indirimlerine bağlı olarak dayanıklı tüketim mallarındaki yüzde 16,2’lik yükselişin etkisinin önemli olduğunu, üretimin ana bileşeni olan ara malları üretimindeki artışın ise yüzde 2,2 ile sınırlı kaldığını söyledi.

Yatırım eğilimini yansıtan sermaye malları üretimindeki yüzde 24,7’lik yükselişi, özellikle orta vadeli büyüme dengeleri açısından sevindirici bulduğunu ifade eden Tokalı, mayıs ayına dair yaptığı ilk tahminlerin de nisan verilerine benzer bir yükselişin devam edebileceğine işaret ettiğini bildirdi.

Gelecek hafta açıklanacak ilk çeyrek büyüme oranını yüzde 4,3 seviyesinde beklediğini kaydeden Tokalı, ikinci çeyrek büyümesinin de bu seviyelere yakın oluşabileceğini, tüm yıl için büyüme tahminlerini ise yılbaşından beri yüzde 3,4 düzeyinde tuttuklarını söyledi.

KAYNAKAA