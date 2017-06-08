Katar'a ilk yardım uçağı gidiyor

2017-06-08 15:35 | www.trend.az | 1

İran, 10 ülkenin diplomatik ilişkilerini keserek tecrit ettiği Katar'a yiyecek götürecek kargo uçağını havalandırıyor. Doha yönetimi, Türkiye ile de gıda ve su sağlanması için görüşmeler yapıyor. Ankara, Katar'a asker gönderecek tezkereyi dün onayladı.

Suudi arabistan ve Mısır'ın başını çektiği komşuları tarafından yalnızlaştırılan Katar'a ilk yardım uçağı yola çıkıyor.

İran yerel medyası, Tahran yönetiminin yiyecek taşıyan ilk kargo uçağını Katar'a göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Doha yönetiminin, Türkiye ve İran'la gıda temini için görüşmeler yaptığı dün açıklanmıştı. İki milyondan fazla insanın yaşadığı 11 bin kilometrekarelik küçük Basra Körfezi ülkesi, yiyecek ve su talep ediyor.

Reuters haber ajansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) de Katar'a gıda göndermeye hazır olduğunu ve Doha yönetimiyle görüşmeyi beklediğini aktarmıştı.

Türkiye Katar'ın yanında

Türkiye, Katar'a asker gönderecek tezkereyi dün Meclis'te kabul etmişti. Halihazırda, başkent Doha'daki Er Rayyan Üssü’nde 94 Türk askeri bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi, krizi görüşmek üzere dün Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Zarifi, "Bölgede bizim için endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Bu olaylarla ilgili Türkiye ile yakın görüş alışverişinde bulunmamıza ihtiyaç var" dedi.

Türkiye'de dün akşam Katar'a destek gösterisi vardı. İstanbul Taksim'de toplanan Katar Dostluk Grubu üyeleri, ellerinde Türkiye ve Katar bayrakları taşıdı. 'Mehmetçik Katar'a', 'Katar yalnız değilsin' sloganları atan grup, basın açıklamasından sonra araç konvoyu oluşturdu. Beşiktaş'tan geçen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Üsküdar'a ulaştı.

Sayı 10'a çıktı

ABD'nin düğmeye basmasıyla Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen, Libya, Maldivler, Moritanya ve Mauritius Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kopardı. Bu ülkelere, dün gece Senegal de katıldı. Söz konusu ülkeler, Katar'a hava sahalarını kapattı, ülkelerindeki Katar vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Arabuluculuğa soyunan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, dün akşam Doha'ya geçti. Emir, daha önce de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti.

Krizi çıkaran Trump, çözmek için devrede

Doha yönetimini 'terör' örgütlerine finansman sağlamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, son olarak krizi çözmek için devreye girebileceğini ilan etti. Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad El Thani ile telefonda görüşen Trump, aralarında liderlerin Beyaz Saray’da buluşması dahil bazı öneriler getirdi.

ABD lideri, daha önce Suudi Arabistan Kralı Selman ile de konuyu masaya yatırmıştı.

Kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Katar'ın kredi notunu 'AA'dan 'AA-' seviyesine düşürdü, görünümünü de negatife çekti.

Katar, dünyada kişi başına milli geliri en yüksek olan ülke. Küçük yüzölçümüne rağmen dünyadaki üçüncü en büyük doğalgaz rezervine sahip. Ülke, 25.7 trilyon metreküple yeryüzünde kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’ini elinde bulunduruyor.