Замминистра: «Кампании, проводимые против Азербайджана после выхода из EITI, не увенчались успехом»

2017-06-08 14:56 | www.apa.az | 2

«Выход Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI) не повлиял на инвестиционный рейтинг страны». Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев в ходе бизнес-форума Азербайджан - Европейский союз.

«Выход Азербайджана из инициативы также не повлиял и на другие сферы», - отметил С.Бабаев.

Замминистра отметил, что организация, которая вышла за рамки своих целей, стала инструментом влияния. «Азербайджан был одним из основных участников инициативы. К сожалению, инициатива начала выходить за рамки своих целей. Мы не услышали претензий, касающихся непосредственно прозрачности в добывающей промышленности. Выход Азербайджана из EITI не повлиял на приверженность страны принципам прозрачности в добывающей сфере. Создана специальная комиссия. Мы продолжаем свою работу, готовим отчеты по прозрачности в добывающей промышленности».

С.Бабаев отметил, что после выхода из EITI проводились кампании против выдачи Азербайджана. Однако, эти попытки не увенчались успехом. В настоящее время Азербайджан в процессе переговоров с зарубежными банками и международными финансовыми институтами для привлечения кредитов на реализацию своих энергетических проектов в рамках Южного газового коридора.