Уголовное дело Талеха Багирова и других возвращено в суд первой инстанции

2017-06-08 15:45 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе Талеха Багирова, Фуада Гахраманлы и других.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Амира Байрамова адвокат Т.Багирова Ялчын Иманов сказал, что они не ознакомились с протоколами судебного процесса. В связи с этим они просили вернуть дело в суд первой инстанции. Суд удовлетворил ходатайство. После того как адвокаты ознакомятся с протоколами, дело вновь будет возвращено в Бакинский апелляционный суд.

Отметим, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Талех Багиров приговорен к 20 годам лишения свободы. Кроме того, Аббас Гусейнов лишен свободы на 20 лет, Фуад Гахраманлы – на 10 лет. Обвиняемый Джаббар Джаббаров приговорен к 19 годам лишения свободы, Расим Джабраилов – к 17 годам, Шамиль Абдулалиев, Закир Мустафаев, Джахад Бабакишизаде, Аббас Гулиев, Ибрагим Худавердиев, Этибар Исмаилов, Бахруз Гулиев, Али Нуриев, Алибала Велиев, Фархад Балаев и Аббас Тагиев – к 10 годам лишения свободы.

Талех Багиров и Аббас Гусейнов в течение 7 лет будут отбывать наказание в исправительных учреждениях закрытого типа.

Эти лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов во время спецоперации в бакинском поселке Нардаран 26 ноября 2015 года. Они обвиняются по ряду статей УК. В ходе спецоперации погибли 2 сотрудника полиции, 4 жителя поселка.