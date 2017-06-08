Россия намерена искусственно укрепить доллар

2017-06-08 14:30 | www.oxu.az | 3

Министерство финансов России готовится нарастить запас валюты на фоне снижения ее притока в страну в летние месяцы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ru, Минфин на днях объявил о том, что его программа покупки валюты на рынке вырастет с 7 июня по 6 июля до 45,1 млрд рублей (790 млн долларов) или 2,1 млрд рублей в день (37 млн долларов), что 5,3 раза выше объемов предыдущего раунда интервенций.

Некоторые аналитики считают, что это может привести к ослаблению рубля. Вероятный ориентир на начало осени - 60 рублей за доллар. При этом если нефть подешевеет до уровня 40 долларов, то курс может рухнуть и до 70 рублей за доллар.

В летние месяцы сальдо счета текущих операций традиционно самое слабое в году: в период с 2012 по 2016 год (за исключением 2015 года) «с июня по август оно было отрицательным или близким к нулю». В результате можно предположить, что в ближайшие месяцы операции Минфина могут оказать значительно более существенное влияние на рубль.

Помимо интервенций Минфина, важны будут темпы снижения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседание 16 июня.

Н.О.