Брата народного артиста обвиняют в крупном мошенничестве

2017-06-08 14:42 | www.oxu.az | 3

Брат народного артиста Заура Рзаева Махир Рзаев обвиняется в мошенничестве.

Как передает Oxu.Az, об этом Qafqazinfo заявила жительница села Мейниман Гаджигабульского района Ровшан Талыбова.

Она отметила, что Махир Рзаев взял у нее 40 тыс. манатов, пообещав освободить ее супруга из тюрьмы:

«Мой супруг Ализаман Багиров в июле прошлого года получил 6 лет тюремного заключения за выращивание наркотических средств. В тюрьме в Шувелане вместе с ним был сын Махира Рзаева Рамзан Рзаев. Рамзан сказал моему супругу, что его отец Махир и дядя Заур Рзаев могут вытащить его из тюрьмы, у них есть связи в Генпрокуратуре. Мы поверили им, так как они наши земляки.

Ализаман болен, у него проблемы со зрением. Мы бедные люди. Продали наш скот, машину, землю, золото, все продали, еще и залезли в долги.

12 сентября на «Азнефти» я в первый раз встретилась с Махиром Рзаевым и передала ему 32 тыс. манатов. Во время второй встречи я передала еще 8000 манатов. Он взял деньги, но ничего не сделал. Сказал, что мы можем жаловаться куда угодно, но у него есть знакомые в Генпрокуратуре, и деньги он не вернет.

Сейчас наш дом осаждают должники. Мы обращались и в Генпрокуратуру. Пусть вернет наши деньги, чтобы мы рассчитались с долгами. У нас есть и аудиозаписи разговоров. Я болею гепатитом, а мой сын инвалид. Мы вынуждены были выставить свой дом на продажу».

М.Рзаев заявил по этому поводу: «По этому делу ведется следствие. Я не говорил с Ровшаном Талыбовым об этом. Мы сами разберемся с этой ситуацией».

А.С.

