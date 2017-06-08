Глава Туркменистана посетит выставку «Астана ЭКСПО-2017»

2017-06-08 16:16 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в церемонии открытия международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017», говорится в сообщении туркменского правительства.

Церемония состоится 9 июня, ожидается, что в ней примут участие главы ряда государств. Основная тема выставки «Астана ЭКСПО-2017» – «Энергия будущего».

Свои павильоны здесь представили сто стран и более десяти международных организаций. "Туркменский павильон продемонстрирует успехи развития отраслей экономики, а также деятельность по охране окружающей среды. Особое внимание уделено эффективному использованию энергетических ресурсов, инновационным проектам в области альтернативной энергетики", - говорится в информации.

Национальный день Туркменистана на выставке пройдет 29 июня.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)