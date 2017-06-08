Азербайджан намерен привлечь инвестиции ЕС в производство экспортоориентированной агропродукции

2017-06-08 16:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Производство экспортоориентированной продукции, где могут быть задействованы инвестиции из ЕС, является одним из направлений дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и ЕС в сфере сельского хозяйства, сказал в четверг заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов в ходе бизнес-форума Европейский союз-Азербайджан.

По оценкам FAO Азербайджан по ряду продуктов обеспечивает себя на 95 процентов.

Объем товарооборота агропродукции между Азербайджаном и ЕС в 2016 году, по словам замминистра, составил 240,7 миллиона долларов.

"Около 167 миллионов долларов пришлись на импорт сельхозпродукции из стран ЕС, а экспорт агропродукции в европейские страны составил немногим более 73 миллионов долларов. В основном были импортированы племенные животные, алкогольные и безалкогольные напитки, овощные консервы и другие товары. Более 96 процентов экспорта агропродукции пришлось на очищенный фундук, 1,7 процента - на гранатовый сок", - сказал Талыбов.

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