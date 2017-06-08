Иностранцы не смогут покупать земли в Грузии

2017-06-08 16:31 | www.apa.az | 3

«Земли сельскохозяйственного назначения в Грузии не будут продаваться иностранным гражданам».

Как сообщает грузинское бюро АПА, об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

«Мы приняли решение обратиться к конституционной комиссии с инициативой, чтобы в конституции появилась запись, согласно которой сельскохозяйственную землю нельзя будет продавать тем лицам, у которых нет грузинского гражданства», — сказал Квирикашвили.

«Право собственности на сельскохозяйственную землю как на особо важный ресурс будет у граждан Грузии, объединений граждан Грузии, государства и самоуправляемой единицы», — сказал Квирикашвили.