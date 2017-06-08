Председатель ГТК встретился с главой компании Smiths Detection

2017-06-08 17:22 | www.apa.az | 3

Председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Айдын Алиев, находящийся с визитом в Грузии для участия на конференции и выставке по Информационным технологиям Всемирной таможенной организации, встретился с руководителем делегации компании Smiths Detection Тимом Нортоном.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на встрече А.Алиев рассказал об успехах, достигнутых в последние годы в сфере организации таможенного контроля, и добавил, что на всех таможенно-пропускных пунктах Азербайджана установлено оборудование производства Smiths Detection.

Кроме того, на встрече были обсуждены дальнейшие перспективы взаимного сотрудничества и другие вопросы.