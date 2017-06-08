Страны Центральной Азии обсудили в Ашхабаде проблемы Арала

2017-06-08 16:28 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось очередное заседание Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (МКУР) Международного фонда спасения Арала (МФСА), говорится в сообщении туркменского правительства.

Мероприятие организовано Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды. В заседании приняли участие делегации стран Центральной Азии и представители ряда международных организаций и специализированных агентств ООН.

В повестке дня - вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, нацеленных на создание благоприятных условий жизни для населения Приаралья, рациональное использование водных и других природных ресурсов, предотвращение опустынивания региона, сохранение биологического разнообразия, адаптацию к изменению климата. Созданный в девяностые годы МФСА при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшения экологической обстановки в районе Приаралья.

Аральская проблема затронула север Туркменистана. Дашогузская область подверглась негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель. Международному фонду спасения Арала в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Туркменистан будет председательствовать в данной организации в период с 2017 по 2019 годы включительно.

(Автор: Гусейн Гасанов)