Esad YPG'lileri vurdu

2017-06-08 17:59 | www.trend.az | 1

ABD'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'yı kuşatan çoğunluğu terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDF), bugün Şam rejiminin hava saldırısına hedef oldu.

Rakka'nın batısındaki Tabka çevresini bombardımana tutan Suriye savaş uçakları, YPG'lilerin bulunduğu mevzileri de vurdu.

Şam rejimine yakın El Masdar yayın organı, Ebu Asi köyü çevresindeki YPG'lilerin vurulduğunu bildiriyor. Sosyal medyadaki haberlerde ise, üç ayrı mevzinin bombalandığı belirtiliyor.

Amerikan savaş uçakları, önceki gün Suriye'nin güneyindeki El Tanf'ta rejim yanlısı milislere hava saldırısı düzenlemişti. Rakka yakınlarındaki bombardımanın, bu saldırıya misilleme olarak yapıldığı tahmin ediliyor.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u kaybetmek üzere olan terör örgütü IŞİD, başkent ilan ettiği Rakka'da son savaşını verecek. Cephedeki SDF'lilere ABD'nin yanı sıra Fransız özel kuvvetleri de destek veriyor.