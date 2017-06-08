Туркменистан и Израиль провели политические консультации

2017-06-08 16:34 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Иерусалиме состоялись политические консультации Туркменистана и Израиля на уровне заместителей министров иностранных дел, говорится в четверг в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопросы расширения отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, рассмотрены возможности развития сотрудничества в сфере промышленности, высоких технологий, водного хозяйства, здравоохранения и туризма.

"Отметив высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия, стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в данном направлении. В этом контексте была отмечена роль визитов на высших уровнях и приверженность сторон дальнейшей реализации достигнутых договоренностей",- сказано в информации.

Ранее сообщалось, что Израиль, располагающий богатым опытом в сельском хозяйстве и ирригации, готов предоставить Туркменистану накопленные опыт и ноу-хау в области очистки, опреснения и рационального использования водных ресурсов.

(Автор: Гусейн Гасанов)