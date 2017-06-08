За день до премьеры в Баку: Том Круз против дочери фараона (ФОТО)

2017-06-08 16:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 7 июня в Park Cinema Flame Towers, за день до премьеры, состоялся пресс-показ фильма «Мумия» в формате IMAX. Гости вечера, журналисты, блогеры, бизнес-партнеры, медийные лица насладились вкусными десертами и напиткам от спонсоров, и получили огромное удовольствие от просмотра фильма. С 8 июня фильм выйдет в широкий прокат в кинотеатрах Азербайджана.

Сюжет: Ученые лондонского университета обнаруживают в пустыне древнее захоронение. Фильм «Мумия» и расскажет о том, к чему могут привести необдуманные действие при вскрытии древних гробниц. Ведь тревожить мертвых – дело опасное. Но ученые продолжают раскопки, и под землей обнаруживается гробница с саркофагом. Оценить стоимость находки на месте невозможно, поэтому саркофаг решают отправить в столицу для более детального исследования. Сопровождают груз морские пехотинцы под начальством Ника Мортона.

Однако по пути с самолетом происходить авария, все члены экипажа и сопровождающие гибнут, а гробница бесследно пропадает. В живых остается только ученая Дженни Хэлси. И, как ни странно, пришедший в себя в морге Мортон. Сам Ник никак не может объяснить, что с ним произошло. Единственное, что он помнит – момент крушения самолета. Но в городе уже начинают происходить странные события, которые связывают с пропавшим саркофагом. Дженни и Ник обращаются за помощью к доктору Генри Джекилу, и он открывает тайну. Оказывается, в саркофаге находилась дочь могущественного фараона, принцесса Аманет. И теперь она снова вернулась в наш мир, дабы править в нем единолично. Вырвавшееся на свободу зло нужно остановить любой ценой.

Режиссер: Алекс Куртцман. В главных ролях: София Бутелла, Аннабелль Уоллис, Том Круз, Рассел Кроу, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Noof McEwan, Марван Кензари

(Автор: Вугар Иманов)