Лидер Кореи направил письмо президенту Азербайджана

2017-06-08 18:16 | www.apa.az | 3

Президент Республики Корея Мун Джэин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 28 Мая – Днем Республики.

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«От имени Правительства и народа Республики Корея сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики. В течение последних 25 лет истории независимый Азербайджан добился грандиозного прогресса не только в области политики, экономики, культуры, но и во всех сферах общественной жизни. Надеюсь на дальнейшее укрепление в предстоящие годы наших отношений сотрудничества, налаженных и углубляющихся с течением времени на основе тесных связей и сходства в культурных корнях. Ваше превосходительство, передаю Вам пожелания крепкого здоровья, а Азербайджанской Республике – вечного благополучия».