Посол Турции в Азербайджане: «Террор охватил весь мир»

2017-06-08 18:17 | www.apa.az | 3

«Отношение Турции к террору известно. Турция является страной, которая сильно пострадала в результате терроризма и потеряла много граждан».

Об этом АПА заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, вне зависимости от того, где происходит террор, Турция решительно осуждает его: «Турция против любых форм терроризма. Турция также не принимает то, что по разному именуя террористов и терроризм, проводят между ними водораздел. Террор всегда будет террором, террорист – всегда террористом. Мы осуждаем любую форму терроризма».

По словам Э.Озорала, борьба с террором должна вестись на международном уровне: «Поэтому Турция всеми любыми средствами сотрудничает со всеми странами в сфере борьбы с терроризмом, старается поддерживать эту борьбу. Это является требованием борьбы с терроризмом. Неправильно говорить «но», «однако», выдвигать какие-то условия во время борьбы с терроризмом. Следует одинаково бороться со всеми формами терроризма. Террор не делает различий между людьми и странами. Вчера теракты были совершены в Иране, на прошлой неделе – в Англии. Ни в одной стране мира никто от этого не застрахован. С террором надо бороться совместными усилиями. Потому что террор охватил весь мир».