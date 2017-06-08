Шокировавший Америку азербайджанец: В следующий раз мы постараемся не напугать их – ИНТЕРВЬЮ + ФОТО + ВИДЕО

2017-06-08 15:24 | www.oxu.az | 2

Братья из Азербайджана Гусейн и Лачын Пехлеваноглы (Абдулгусейновы) приковали к себе внимание общественности, шокировав жюри и телезрителей в самом рейтинговом шоу мира America Got Talant.

Oxu.Az представляет интервью с одним из братьев – Гусейном:

- Гусейн, всем очень интересно, как вы сумели попасть на это шоу?

- Мы принимали участие во многих шоу – турецком «Yetənək Sizsiniz», молдавском Шоу талантов, индийской «Федерации рекордов» и грузинском «Шоу талантов». После выхода в финал украинского «Шоу талантов» основные организаторы этого шоу из Америки пригласили нас туда. Выступление в Украине принесло нам большой успех. Украинская Федерация внесла нас во Всемирную книгу рекордов.

- Вы с братом продолжаете дело своего отца. Есть ли в вашей семье другие пехлеваны?

- Нас трое братьев, я старший. Наш младший брат Гасан тоже пехлеван. Просто он живет в России и не может принимать участие в соревнованиях и шоу вместе с нами.

- Сегодня внимание Азербайджана приковано к вам. Вы стали популярными. Задам вопрос, который наверняка интересует многих девушек: Вы женаты?

- Мы оба женаты. У меня двое сыновей, у моего брата Лачына есть сын и дочь.

- Вы бы хотели, чтобы они тоже стали пехлеванами?

- Они уже пехлеваны. Во многих наших выступлениях они демонстрируют номера наряду с нами. У нас есть интересные номера вместе с ними.

- Сколько вам лет?

- Мне 33 года, а Лачыну 30.

- Вы снимаетесь в сериалах? Поступали ли вам подобные предложения?

- Если это будет соответствовать тому, чем мы занимаемся, то снимемся.

- Ваши способности даны не всем. А есть ли у вас другая профессия, или это ваше единственное занятие?

- Нет, у нас нет другой профессии. И Лачын, и я – тренеры спортивного клуба «Пехлеван Али» в Губе, носящего имя нашего отца. Наш отец Али и дядя Гембер были народными пехлеванами Дагестана.

- Вы привели в ужас американских зрителей. А какой номер вы готовите на следующей стадии?

- Знаете, в Украине мы выступали с такими номерами, и их всегда выпускали в эфир. То есть никаких проблем не было. Мы подумали, что в Америке тоже не будет проблем и выступили с более пугающими номерами. Однако вышло наоборот: несколько наших номеров не пустили в эфир из-за их брутальности. Поэтому в этот раз мы готовим менее жесткие номера. В следующий раз мы попытаемся не напугать их. Мы уместили номер в небольшие рамки, но работаем над более интересным сценарием для демонстрации нашей силы и способностей.

Зульфия Абульфаз

