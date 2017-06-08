В Шамкире душевнобольной сын ударил ножом мать

2017-06-08 15:30 | www.oxu.az | 2

В Шамкирском районе произошла поножовщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, жительница села Посанлы Назакет Джавадова, 1973 года рождения, с многочисленными колото-резаными ранами и черепно-мозговой травмой была доставлена в Центральную больницу Шамкирского района.

Женщину прооперировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

По информации, ножевые ранения Н.Джавадовой нанес ее душевнобольной сын.

По факту ведется расследование.

А.М.

