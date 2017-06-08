В Азербайджане будет изменено законодательство о деятельности хостелов

2017-06-08 17:13 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в законодательство о деятельности хостелов внесут изменения, сказал в четверг журналистам министр культуры и туризма Аблульфас Гараев.

Министр отметил, что недавно Президент Ильхам Алиев дал соответствующее поручение и распоряжение. «Во время осуществления гостиничной деятельности в частных домах и жилых зданиях должны соблюдаться соответствующие условия. В связи с этим даны поручения по разработке условий, над которыми сейчас идет работа. Думаю, что примерно в течение двух месяцев эти условия будут утверждены, после чего люди будут достаточно ясно представлять, что такое хостелы», - сказал министр.

Абульфас Гараев отметил, что люди, в особенности, молодежь, проявляет интерес к хостелам. «Люди хотят жить в достаточно нормальных условиях, в расположенных в центре города местах», - отметил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)