Посол Мексики: Мы заинтересованы в сотрудничестве с Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)

2017-06-08 17:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вопросы налаживания сотрудничества Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) и Мексиканского института нефти обсуждены на встрече посла Соединенных Штатов Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини с проректором БВШН по учебе, науке и международным связям Рамизом Гумбатовым, сообщает БВШН.

На встрече, прошедшей в Высшей школе, также присутствовал начальник управления Мексиканского института нефти Виктор Херардо Ортиз Гайардо, принимавший участие в XXIV Международной выставке и конференции «Нефть и газ Каспия-2017» в Баку.

Рассказав гостям об успехах и основных направлениях деятельности БВШН, Рамиз Гумбатов подробно проинформировал гостей об организации учебного процесса и условиях, созданных для студентов, преподавателей и сотрудников в новом кампусе вуза.

Посол Родриго Лабардини подчеркнул особую важность для Мексики сотрудничества с Азербайджаном, добившимся огромных успехов в экономике. Посол выразил уверенность, что визит Виктора Ортиза Гайардо будет способствовать развитию связей Мексиканского института нефти с Высшей школой. Актуальность налаживания такого сотрудничества, напомнил он, обсуждалась на его встрече с ректором БВШН Эльмаром Гасымовым в начале этого года.

Начальник управления Мексиканского института нефти Виктор Ортиз Гайардо также выразил интерес к налаживанию партнерских связей с БВШН. Говоря о таких направлениях деятельности этого крупнейшего исследовательского центра нефтяного сектора страны, как научные исследования и подготовка кадров для отрасли, он отметил большие возможности для сотрудничества Мексиканского института нефти и Высшей школы в этих областях.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.