На расширение в Астаре комплекса приморского парка-бульвара выделено 3 млн. манатов

2017-06-08 18:21 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению комплекса приморского парка-бульвара в городе Астара.

Как передает АПА-Экономикс, на расширение комплекса приморского парка-бульвара в городе Астара из Резервного фонда президента Исполнительной власти Астаринского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.