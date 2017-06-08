Жители Италии и Германии против повышения взносов в НАТО

2017-06-08 15:40 | www.oxu.az | 2

Британцы и французы выступают за увеличение в бюджет НАТО, а вот немцы и итальянцы против.

Как передает Oxu.Az, такие итоги приводит Sputnik, основываясь на данных опроса, который был проведен до саммита НАТО в Брюсселе.

В опросе принимали участие 3203 человека: опрос проводился с 21 по 25 апреля французской компанией IFop.

По данным опроса, повышение выплат в бюджет НАТО поддержали британцы и французы, а немцы и итальянцы выступили против. Больше половины жителей Великобритании и 44% французов считают правильным повышение военных расходов. Такого мнения придерживаются пожилые люди с высшим образованием. В Италии и Германии ситуация обратная.

Н.О.