Шон Гарнье покоряет сердца азербайджанцев: Я просто шокирую людей – ВИДЕО

2017-06-08 15:45 | www.oxu.az | 3

В среду, 7 июня, лучший футбольный фристайлер мира Шон Гарнье, с которым не смогли справиться в индивидуальных баттлах Неймар, Азар, Иско, Эвра, Зидан и многие другие известные футболисты, прибыл в Баку.

Шон Гарнье, про которого говорят, что «этот парень родился с мячом», занимается футбольным фристайлом - видом спорта, суть которого заключается в выполнении различных трюков с футбольным мячом при помощи различных частей тела кроме рук.

Как передает Oxu.Az, команда Шона Гарнье Street Style Societe (S3) сразилась против лучших футболистов первой Мини-футбольной лиги Азербайджана (МФЛ) - Street Style Societe VS MFL All Stars.

Спортивный фестиваль проходил на территории Бакинского Олимпийского Стадиона в футбольном комплексе Sportster.

То, что происходило на поле, больше было похоже на шоу, чем на спортивные соревнования. Затем атлет Red Bull Шон Гарнье устроил футбольный фристайл, сыграв с одним из болельщиков. Зрители, увидев настоящий танец с мячом Шона Гарнье, взорвались аплодисментами.

Видео: Исмаил Нур

Журналисту Oxu.Az удалось пообщаться с Шоном Гарнье.

Ш.Гарнье поделился своими впечатлениями о соревновании :

«Я тренировался месяц, прежде чем приехать в Азербайджан, для изучения новых акробатических движений, поворотов с мячом. Мне кажется, получилось неплохо. Это классное мероприятие. Мне нравится уровень команд, которые сегодня сыграли здесь. Дух игры невероятный. Все просто отлично.

В Баку я приезжаю уже в четвертый раз. Знаком с азербайджанскими игроками футзала, но не знаком с азербайджанским футболом. Однако я был рад, когда услышал предложение сыграть с местной азербайджанской футзальной командой».

Легендарный фристайлер также прокомментировал реакцию некоторых людей на то, что видео, которое он устраивает с известными футболистами, постановочное.

«Вы думаете это постановочное?! Нет, это просто смешно. Я играю в кошки-мышки, пробрасываю мяч между ног как против простых людей, так и известных футболистов. Все футбольные финты, которые я делаю против обычных людей, также делаю против известных футболистов. Видео, которые я делаю с известными футболистами, показывает, что футболисты хороши в футболе, но они не лучшие в игре с мячом. Это разные вещи - когда ты играешь футбол и когда ты играешь с мячом.

В футболе вам необходимы несколько финтов, а я играю постоянно с мячом везде и для этого нужны сотни финтов. Я просто шокирую людей. Не следует думать, что Месси, Роналду, Неймар лучше меня в игре с мячом. Они такие же, как я. Если я даже сыграю против Роналдиньо, я проброшу мяч между его ногами. Не потому, что я лучший, а потому, что я мыслю, знаю как играть. У меня все зависит от умений и фантазии.

Сегодня у меня болит нога, я стараюсь меньше бегать, совершать меньше травмоопасных движений, но я думаю головой, анализирую игры.

Я использую футбольный фристайл для развлечения публики. Просто пытаюсь взять мяч и стараюсь сыграть в красивый футбол».

Ш. Гарнье считает, что среди футболистов ему нет равных по технике игры с мячом:

«В футболе все хороши, но технически нет ни одного футболиста, который был бы лучше меня. Возможно, исполнение некоторых футбольных финтов у них получается лучше, но в целом, я им не по зубам. Футболисты не могут сделать того, что делаю я.

Пригласите в Баку Месси, Рональду. Они откажутся сыграть со мной. Потому что футбол и фристайл - это разные вещи. Футбол - это игра, а фристайл - это искусство.

Фристайл - это своеобразный язык, анализ, продумка трюков, креативность, техника, а футбол просто движение, пас, удар. В наших ногах мяч, словно заколдованный».

Лучший футбольный фристайлер мира сыграл с такими звездами футбола как Неймар, Иско, Зидан, Эвра, Азар, Дрогба.

По словам Гарнье, труднее всего ему было играть с легендарным футболистом Зинедином Зиданом:

«Зидан другой. Мне нравятся его движения. Мои любимые футболисты - это Марадона, Зидан и Роналдиньо. Потому что они играли и играют в красивый футбол. Одно дело - количество забитых голов игроком, другое дело - красивая игра. Я очень ценю красивую игру с мячом».

Шон Гарнье также поделился своей формулой успеха:

«Мне нужно усердно тренироваться каждый день. Я оптимист, быстро адаптируюсь под публику, предугадываю, что им нужно и из этого старюсь делать шоу. Наверное, это нужно делать людям, которые хотят быть как я».

Эльвин Ахмедов