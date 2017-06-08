Азербайджанский бизнес освоил свыше 27% льготного финансирования на 2017 год

2017-06-08 17:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил льготные кредиты на 40,6 миллиона манатов, что способствует реализации порядка 521 проекта, сообщает в четверг министерство экономики.

Согласно сообщению, эти кредиты позволят создать свыше 1,5 тысяч новых рабочих мест. Как отмечается, сегодня в рамках делового форума, прошедшего в селе Хагани Гекгельского района, предприниматели получили льготных кредитов на 709 тысяч манатов. Эти средства будут направлены на развитие сфер животноводства, пчеловодства, виноградарства и других.

Всего же до сегодняшнего дня предприниматели Гянджа-Газахского экономического района получили льготных кредитов на 233 миллиона манатов для реализации почти 6,3 тысяч инвестиционных проектов. Льготное кредитование предпринимателей Гекгельского района до сегодняшнего дня достигло 13,6 миллиона манатов.

2017 году на выдачу льготных кредитов предпринимателям по линии фонда будет предоставлено 150 миллионов манатов.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на восьмое июня составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli