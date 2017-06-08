Евросоюз создал собственный штаб небоевых миссий

2017-06-08 17:17 | www.trend.az | 3

Евросоюз объявил о создании собственного Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми миссиями, передает ТАСС.

"Центр возьмет под командование проводящиеся в настоящее время операции ЕС в Сомали, Центральноафриканской республике и Мали. Центр станет постоянной структурой стратегического командования, расположенной вне зоны проведения операций", - говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

"Создание Центра - это очень важное оперативное решение по укреплению европейской обороны", - заявила в свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Под термином "небоевые миссии ЕС" понимаются операции европейских военных в третьих странах по обучению местного военного персонала, содействию укреплению обороноспособности (в частности, путем оптимизации систем управления и тылового обеспечения местных военных структур и сил безопасности), а также различные мониторинговые миссии или операции по содействию демобилизации и разоружению военных формирований, согласившихся прекратить активные действия в зоне конфликта.

Вся работа по командованию и контролю за этими миссиями находится в руках командующего офицера, который базируется непосредственно в зоне проведения операции. Он отчитывается перед политическими институтами и представителями ЕС, включая Могерини и Комитет ЕС по политике и безопасности, а также решает все логистические вопросы миссии с различными структурами сообщества. Практика показала, что эта система оказалась малоэффективной, поэтому было принято решение создать отдельный Центр военного планирования в Брюсселе.