Состоялся выпуск азербайджанских студентов Санкт-Петербургского университета МВД России

2017-06-08 19:22 | www.apa.az | 3

Состоялся выпуск студентов факультета подготовки иностранных специалистов Санкт-Петербургского университета МВД России.

Как сообщили российскому бюро АПА в генконсульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге, на церемонии, организованной на площади «Победы», участвовал генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

С. Гасымов поблагодарил руководство Санкт-Петербургского университета МВД России за беспрецедентные заслуги и труд в подготовке профессиональных кадров. Дипломат подчеркнул, что эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Россией также успешно продолжается и между министерствами внутренних дел. Генконсул сказал, что Азербайджан и Россию объединяют исторические дружественные связи. Он отметил, что благодаря приобретенным азербайджанскими выпускниками знаниям в будущем они будут служить Азербайджанскому государству как профессиональные кадры.

Начальник Санкт-Петербургского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Василий Кудин высоко оценил уровень сотрудничества между министерствами внутренних дел. Он попросил донести до руководства МВД Азербайджана, что возглавляемый им университет готов принять многочисленных азербайджанских студентов и подготовить для нашей страны новые кадры.