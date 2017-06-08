Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч фунтов

2017-06-08 16:08 | www.oxu.az | 3

Кольцо с бриллиантом, купленное на распродаже за 10 фунтов, было продано за 656 тысяч фунтов (847 тысяч долларов) на аукционе в Лондоне, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

До начала торгов оценщики предполагали, что ювелирное изделие будет продано за 350 тысяч фунтов (452 тысячи долларов).

Но торги на аукционе Sotheby's удвоили эту цифру.

Владелица кольца купила его на уличной распродаже у больницы Западного Мидлсекса в лондонском районе Хаунслоу. Она долгие годы думала, что это бижутерия, и носила его ежедневно, не предполагая, что в кольце - бриллиант весом 26 карат.

Н.О.