SOCAR расширила сеть АЗС в Румынии (ФОТО)

2017-06-08 17:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR довела количество своих автозаправочных станций (АЗС) в Румынии до 37, говорится в сообщении компании в четверг.

В сообщении отмечается, что SOCAR сдала в эксплуатацию очередную АЗС под собственным брендом в городе Брашов, являющимся одним из основных туристических центров Румынии.

"На АЗС установлены три счетчика, что создает условия для одновременной заправки четырех легковых и двух грузовых машин. На АЗС реализуется бензин марок NANO 95 и NANO 98, топливо NANO Diesel и NANO Super Diesel. Здесь установлено оборудование для принятия различных видов оплаты, предлагаются азербайджанские товары и бесплатный интернет", - говорится в сообщении.

В настоящее время автозаправочные станции SOCAR функционируют в 18 регионах Румынии.

Госнефтекомпания является единственным в Азербайджане производителем нефтепродуктов, а также владеет АЗС в Азербайджане, Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии.

(Автор: Максим Цурков)

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