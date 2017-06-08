Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах терактов в Тегеране

2017-06-08 17:29 | www.trend.az | 3

Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — в ночь на пятницу погасит свои огни в память о жертвах терактов в Тегеране, унесших жизни 17 человек, написала в своем верифицированном аккаунте в сети Twitter мэр французской столицы Анн Идальго, передает РИА Новости.

"Этим вечером, в полночь, Эйфелева башня погаснет в память о жертвах терактов в Тегеране. Париж и парижане солидарны", — написала Идальго.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.