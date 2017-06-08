Эммануэль Макрон: «Как сопредседатель Минской группы Франция останется приверженной своим обязательствам»

2017-06-08 19:34 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент. Искренне поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником Азербайджана. Многочисленные встречи на высоком уровне, особенно Ваш визит во Францию 14 марта текущего года демонстрируют качество и динамику связей между Францией и Азербайджаном. Мне известна Ваша личная позиция в связи с нашими отношениями. Желаю, чтобы в будущем мы смогли совместно воспользоваться потенциалом развития отношений во всех сферах. В то же время, заверяю Вас, что как сопредседатель Минской группы Франция останется приверженной своим обязательствам для поиска справедливого и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Уважаемый господин Президент, прошу принять заверения в моем глубоком уважении».