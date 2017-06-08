Президент Таджикистана: «Мы заинтересованы в наполнении современных взаимоотношений наших стран новым практическим содержанием»

2017-06-08 19:37 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с 25-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой.

С удовлетворением хочу отметить, что за эти годы традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, имеющие вековые исторические корни, неуклонно укреплялись и сопровождались плодотворным ростом как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Мы дорожим достигнутым высоким уровнем таджикско-азербайджанских связей и заинтересованы в наполнении современных взаимоотношений наших стран новым практическим содержанием.

Выражаю уверенность в том, что общими усилиями мы сможем придать большую результативность и динамизм таджикско-азербайджанскому взаимодействию, отвечающему коренным интересам двух народов и государств.

Сегодняшнее приятное событие предоставляет мне возможность пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности, а дружественному азербайджанскому народу – мира, благополучия и дальнейшего процветания».