В Баку охранники напали на магазин: Есть пострадавшие – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-08 16:22 | www.oxu.az | 2

Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало информацию о конфликте между сотрудниками охранного агентства и работниками магазина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в пресс-службе министерства сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК АР и 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), ведется следствие.

В информации отмечается, что в связи с инцидентом 13 человек задержаны и представлены следствию. В настоящее время они дают показания.

В пресс-службе также сообщили, что во время инцидента ни один сотрудник полиции не пострадал.

11:00

Сегодня утром около 20 сотрудников службы охраны «Riyad» напали на магазин «Safastore» на улице Мир-Джалала в Бинагадинском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, предполагается, что нападение было совершено по поручению бывшего владельца магазина, предпринимателя Азадхана Ханмамедова, который сам принял в нем участие.

Сообщается, что в результате нападения пострадали десятки людей. На место происшествия прибыли сотрудники 7-го отделения полиции Управления полиции Бинагадинского района.

В связи с произошедшим руководство ООО «Safastore» подаст жалобу в МВД и Генпрокуратуру.

В магазине сообщили, что полгода назад А.Ханмамедов продал магазин за 1,5 миллионов манатов, но документы до сих пор не были оформлены. Прежний владелец, не возвращая денег, потребовал освободить магазин и вернуть его.

A.M.