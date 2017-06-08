Туркменистан и ОБСЕ взаимодействуют в экологической области

2017-06-08 17:30 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, посол Наталья Дрозд в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказала о сотрудничестве в вопросах природоохранной проблематики.

"Региональная деятельность ОБСЕ по обеспечению экологической безопасности осуществляется в соответствии с "Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", Парижским соглашением в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также Синайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и другими", - приводятся в статье слова дипломата.

Приоритетные аспекты - управление природными, прежде всего, водными ресурсами, выработка мер по снижению рисков природных катастроф и управление опасными бытовыми отходами. В числе реализуемых несколько актуальных проектов: совместная деятельность в рамках ENVSEC (Инициативы "Окружающая среда и безопасность"), мониторинг взаимосвязи изменения климата и вопросов безопасности в Восточной Европе, Центральной Азии и Южном Кавказе.

ОБСЕ продвигает инициативы по управлению водными ресурсами и трансграничному сотрудничеству в Центральной Азии. Центр ОБСЕ планирует активизировать деятельность по популяризации принципов сбалансированного экологического управления. "Мы намерены выдвинуть инициативу об открытии научного центра по устойчивому развитию при одном из вузов Туркменистана", - отмечает Дрозд.

Туркменистан присоединился к ОБСЕ 30 января 1992 года. За последние годы в туркменской столице проводилась серия крупных международных форумов ОБСЕ, в том числе по вопросам энергобезопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов)