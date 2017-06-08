Ценовая политика туристического рынка Азербайджана достаточно приемлема - министр

2017-06-08 17:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Ценовая политика, существующая на туристическом рынке Азербайджана, достаточно приемлема, сказал в четверг журналистам министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр отметил, что был проведен анализ цен по всем регионам. «В некоторых районах, в местах отдыха людей размещают за 10-30 манатов или семью из пяти-шести человек – за 100 манатов. Проживание на одного человека обходится примерно в 15 манатов. Не думаю, что сегодня кто-то может отдохнуть дешевле, вряд ли это возможно», - сказал министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)