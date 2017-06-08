Замминистра о внешней задолженности МБА

2017-06-08 16:34 | www.oxu.az | 3

«Добровольная реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) - наиболее оптимальный путь урегулирования вопросов, связанных с задолженностью банка перед зарубежными кредиторами».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг сказал заместитель министра экономики страны Сахиль Бабаев в ходе бизнес-форума Азербайджан - Европейский союз.

Отвечая на вопрос о том, почему государство, имея свободные валютные резервы и будучи в состоянии погасить долги в полном объеме, решил пойти на реструктуризацию внешних обязательств МБА, тем самым, создав риски для кредитных и инвестиционных рейтингов страны, Бабаев отметил, что использование резервов страны - самый последний вариант, на который Азербайджан может пойти.

«Азербайджан работает над самыми оптимальными путями. В результате реструктуризации внешних обязательств банка Азербайджан получит выгодные для себя условия», - сказал замминистра.

Недавно в Лондоне прошла встреча руководства МБА, министерства финансов и Палаты надзора над финансовыми рынками с зарубежными кредиторами. Руководство банка предложило кредиторам несколько вариантов реструктуризации своих обязательств, в том числе обмен долга на 12- и 15-летние суверенные облигации.

В числе крупных зарубежных кредиторов Международного банка Азербайджана - американская компания Cargill, Citibank, Rubrika Finance Company Limited, Credit Suisse AG. Общий долг перед зарубежными кредиторами банка составляет 3,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. Банк обратился в Нью-Йоркский суд за поддержкой в процессе их реструктуризации. Согласно решению суда, принятому 12 мая 2017 года, иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам МБА в процессе добровольной реструктуризации зарубежных обязательств банка.

Следом за Нью-Йоркским судом, на днях суд Лондона также принял положительное решение касательно МБА с целью предотвращения судебных исков в Великобритании со стороны иностранных кредиторов в отношении активов банка.

В рамках реструктуризации валютные обязательства банка будут напрямую переданы государству. До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

Л.А.

