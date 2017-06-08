Баку – столица джаза: послы Франции и Бельгии (ФОТО)

2017-06-08 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялось выступление интернационального трио известных джазовых исполнителей из Франции, Бельгии и Азербайджана, организованное концертным агентством Premier LTD и Международным центром мугама при поддержке посольств Франции и Бельгии, сообщили Trend Life организаторы.

На открытии вечера послы Франции и Бельгии - Аурелия Бушез и Берт Шуфс - подчеркнули, что реализация проекта направлена на дальнейшее расширение культурных связей между странами и взаимообогащение музыкальных традиций. Было отмечено, Баку вновь показал, что является столицей джаза, где этому музыкальному искусству уделяется особое внимание и любовь, проводятся фестивали и реализуются значимые проекты, с концертами выступают мировые знаменитости.

В трио вошли - Эльчин Ширинов (Азербайджан), Линлей Марте (Франц­ия) и Стефан Галланд (Бельгия). Этот проект зародился во Франции, на прошлогоднем фестивале Sunnyside, когда музыканты, увлеченные яркой и интересной совместной импровизацией, сыграли несколько концертов, а в августе прошлого года решили записать альбом. Прослушав его, один из выдающихся американских джазовых музыкантов современности Брэд Мелдау сказал: «Этот альбом большое достижение - приятно слушать, сильные композиции, очень хорошее исполнение»

На вечере были представлены композиции мировых авторов и Эльчина Ширинова. Концерт был встречен овациями, зрители стоя приветствовали музыкантов.

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Эльчин Ширинов совершенствовал свою игру, получая уроки в Нью-Йорке у таких именитых джазменов как Кевин Хэйес и Аарон Голдберг. Он - участник многих международных фестивалей в Польше, Швейцарии, Франции, Великобритании и Китае.



Linley Marthe родом с Маврикии, но уже много лет живет и работает в Париже. Он считается одним из передовых басистов в мировом джазе. Им сыграно множество концертов с такими именитыми музыкантами как Cheb Mami, Dave Liebman, Trilok Gurtu, Jean Luc Ponty, Paco Séry и Randy Brecker. Особое место в его биографии занимает период работы в группе Джо Завинула. Великий музыкант говорил о нем: "Линли - это просто феномен. Я не знаю, есть ли кто-нибудь, кто может сравниться с ним с точки зрения игры на басу"

Бельгиец Stéphane Galland - барабанщик, с 11 лет играл с такими джазовыми исполнителями как Jean-Pierre Catoul и Eric Legnini, с которым впоследствии выпустил два альбома. Стефан исполняет африканскую, классическую и поп музыку. В 2003 году он гастролировал вместе с Syndicate Джо Завинул и стал членом группы

(Автор: Вугар Иманов)