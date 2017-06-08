В Баку пройдет Неделя йоги

2017-06-08 17:50 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во второй половине июня пройдет Неделя йоги, сообщает посольство Индии в Баку.

В рамках Недели йоги в столице при поддержке посольства Индии будет проведен ряд мероприятий, связанных с этим древним индийским учением. Первое мероприятие состоится 17 июня. Подробное расписание мероприятий будет опубликовано позднее.

Неделя йоги приурочена к Международному дню йоги, который будет отмечаться 21 июня.

В этом году Азербайджан и Индия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. В рамках празднования этой даты объявлен Год дружбы Индия-Азербайджан, и посольством Индии в Баку уже организован ряд культурных мероприятий – концертов, выставок, фестивалей и т.д.

(Автор: Елена Косолапова)