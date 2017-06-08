Профессионализм азербайджанских военнослужащих был высоко оценен

2017-06-08 16:40 | www.oxu.az | 2

Образцовая служба и профессионализм военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, обеспечивающих безопасность международного аэропорта имени Хамида Карзая (HİKA) в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка», проводимой в Исламской Республике Афганистан были высоко оценены.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт Минобороны, командир гарнизона HKİA, генерал-майор Мурат Селчук Чол направил благодарственное письмо министру обороны Азербайджана, генерал-полковнику Закиру Гасанову об отличии при исполнении служебных обязанностей азербайджанских миротворцев.

В письме в частности говорится:

«Хочу выразить огромное удовлетворение высоким уровнем образцовой службы азербайджанских миротворцев, проходящих службу в Международном аэропорту имени Хамида Карзая в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка», проводимой в Исламской Республике Афганистан.

Выражаю Вам благодарность от имени 5 тысяч военнослужащих и гражданского персонала из 52-х стран, проходящих службу в воинской части в Международном аэропорту имени Хамида Карзая.

Приложив большие усилия и проявив высокую бдительность и дисциплину, азербайджанские военные внесли огромный вклад в обеспечение безопасности, а также в успех, достигнутый группой защиты сил. Азербайджанские миротворцы установили дружеские взаимоотношения с турецкими и другими международными представителями на основе личных ценностей и с чувством большой ответственности.

Весь личный состав азербайджанских миротворцев представляет свою страну на высоком образцовом уровне».

A.M.

