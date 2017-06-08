До V Азиатских игр осталось 100 дней (Интервью)

2017-06-08 17:59 | www.trend.az | 3

Интервью Trend с третьим секретарем посольства Туркменистана в Баку Бахар Бердиевой

Сегодня ровно 100 дней до начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде. Расскажите, пожалуйста, насколько Олимпийский городок Азиады готов к ее проведению?

- В начале текущего месяца президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил столичный Олимпийский городок, ознакомившись с ходом обустройства главной арены V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, с решением организационных вопросов относительно подготовки и проведения этого грандиозного спортивного празднества, предстоящего в сентябре.

Олимпийская деревня рассчитана на 12 тысяч мест. Здесь поселятся иностранные спортсмены, тренеры, врачи, технический персонал в составе делегаций, представители прессы и др. Жилой сектор состоит из двадцати 12-этажных корпусов, скомпонованных в блоки. Один из них возведён в рамках второй очереди застройки городка и состоит из шести домов с 1628 квартирами, в которых могут проживать 3274 человек. Ещё около 8800 спортсменов разместятся в двухкомнатных и трёхкомнатных 1356-и квартирах в 14 домах, построенных в порядке третьей очереди.

Площади уютно обставленных комнат варьируются от 75 до 148 квадратных метров. В каждом из блоков предусмотрены квартиры, специально приспособленные к проживанию людей с ограниченными физическими возможностями. Здания оборудованы лифтами, современными бытовыми и сервисными системами.

Среди сооружений Олимпийского городка также культурный центр, предназначенный для отдыха спортсменов, где действуют столовая на 56 мест, ресторан на 171 место, кинотеатр на 130 мест, кафе на 128 мест, а также музей, библиотека, парикмахерская, музыкальная студия, отделение банка, магазин, служба бытовых услуг и почтовое отделение.

- Какая работа проделана для обеспечения информационного освещения предстоящих Азиатских игр?

- Основной информационной площадкой, где в период проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях будут работать сотни представителей отечественных и зарубежных СМИ, является Центр международного вещания и прессы Олимпийского городка.

В медиацентре созданы уникальные по своим техническим характеристикам и инженерным решениям условия. Он представляет собой четырехэтажное здание современного дизайна, оснащённое новейшими коммуникационными системами, а автоматизированное управление обеспечивает контроль над состоянием оборудования и своевременную скоростную передачу информации журналистами по всему миру. Здесь также можно проводить пресс-конференции, брифинги, экспертные советы, онлайн-трансляции, деловые встречи, телемосты, презентации, форумы.

В этом объекте, специально предназначенном для передачи связанных с Азиатскими играми программ и интервью по радио и телевидению, сосредоточено все вещательное телекоммуникационное оборудование, как для доставки, так и для распределения программ, подготовки и трансляции репортажей с Игр, а также созданы все условия, обеспечивающие удобство и эффективность работы сотрудников СМИ.

- Хотелось бы узнать, как будет обеспечиваться медицинское обслуживание на V Азиатских играх?

- В этом плане также приняты все необходимые меры. В Олимпийском городке создан медицинский комплекс, включающий реабилитационный центр и научно-исследовательскую лабораторию с учебным центром.

Двухэтажное здание реабилитационного центра занимает 3225 квадратных метров. Здесь специалисты могут принять одновременно 202 человека. В период проведения Азиатских игр из Германии будут приглашены высококвалифицированные медицинские специалисты различного профиля для оказания срочной помощи спортсменам в случае травм.

Научно-исследовательский и учебный центр объединены в трёхэтажном здании, площадью свыше 706 квадратных метров. Предполагается, что здесь будут работать 23 человека. Учебный центр рассчитан на 44 слушателя.

- В апреле в ашхабадском олимпийском городке проводились тестовые соревнования в преддверии «Азиады – 2017». Каковы их результаты?

- с 23 по 30 апреля на протяжении 8 дней ашхабадский Олимпийский городок стал местом проведения увлекательнейших соревнований по трем видам спорта: тяжелая атлетика, кикбоксинг и плавание на короткой воде, под общим названием Inspiring Ashgabat.

При проведении цикла тестовых мероприятий организаторам представился шанс протестировать новые сооружения и все функциональные направления, а также привлечь внимание жителей Туркменистана к миру элитного спорта.

Проведя Чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди взрослых, Чемпионат Азии по кикбоксингу и Турнир Центральной Азии по плаванию на короткой воде, Туркменистан подтвердил способность организовывать крупные международные спортивные соревнования. К тому же, эти мероприятия предоставили возможность столь необходимого тестирования операционной готовности в преддверии Игр «Ашхабад-2017».

- Расскажите, пожалуйста, о подготовке волонтеров на Игры «Ашхабад-2017».

- Волонтеры являются именно тем компонентом, который вносит существенную разницу между проведением хороших Игр и замечательных Игр. Этот факт получил еще одно подтверждение во время апрельских тестовых соревнований под общим названием Inspiring Ashgabat. Более 1200 студентов на протяжении восьми дней выступали в качестве волонтеров и охотно выполняли порученные им задания, показывая высокую степень готовности на пути к достижению своей основной цели.

Волонтеры программы «Первые звезды» посетили несколько тренировочных занятий перед соревнованиями. Затем они получили распределение по своим обязанностям, где смогли продемонстрировать высокую степень подготовки и применить на деле полученные навыки. Также волонтеры смогли пообщаться со сверстниками, обрести новых друзей, весело, интересно и с пользой провести время. Волонтеры из 16 высших учебных заведений страны в красивой и яркой униформе, отражающей национальную культуру и традиции Туркменистана, внесли свой вклад в проведение соревнований, и стали вдохновляющим источником мероприятия.

«Ашхабад-2017» - V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоятся в сентябре 2017 года. В ходе игр, на протяжении 12 дней в 15 сооружениях, пройдут соревнования по 21 виду спорта: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велоспорт (трек), плавание, баскетбол 3х3, тяжелая атлетика, легкая атлетика, тхэквандо, спортивные танцы, кикбоксинг, борьба на поясах, спортивная борьба, бильярд, конкур, туркменская национальная борьба гореш.

(Автор: Елена Косолапова)