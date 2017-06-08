Азербайджан намерен привлечь инвестиции ЕС в производство экспортоориентированной агропродукции (версия 2)

2017-06-08 18:12 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Дальнейшее развитие отношений между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в сфере сельского хозяйства можно разделить на два направления, сказал в четверг заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов в ходе бизнес-форума между Азербайджаном и ЕС.

По его словам, одним из этих направлений является привлечение инвестиций из ЕС.

Замминистра отметил, что по оценкам FAO Азербайджан по ряду продуктов обеспечивает себя на 95 процентов, поэтому в настоящее время основной целью является производство экспортоориентированной продукции, где могут быть задействованы инвестиции ЕС.

“Европейские предприниматели могли бы инвестировать в различные сферы, в том числе в такие привлекательные направления, как создание логистических и упаковочных центров, современных предприятий по резке мяса, сети зернохранилищ. Кроме того, целесообразно было бы инвестировать в развитие в стране садоводства, хлопководства, табаководства, шелководства и других потенциальных сфер”, - сказал Талыбов, добавив что обе стороны могли бы достичь плодотворного сотрудничества в данных сферах.

Вторым потенциальным направлением, по его словам, могло бы стать институциональное сотрудничество между странами ЕС и Азербайджаном в сфере сельского хозяйства.

“Мы нуждаемся в институциональной поддержке стран ЕС для развития и доведения до международного стандарта системы контроля за качеством, а также для завершения проекта “Электронное сельское хозяйство”, который значительно повысил бы прозрачность в агросекторе Азербайджана. Кроме того, мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере совершенствования науки и образования в сельхозсекторе и повышения квалификации кадров”, - сказал замминистра.

Талыбов также отметил, что объем товарооборота агропродукции между Азербайджаном и ЕС в 2016 году составил 240,7 миллиона долларов.

"Около 167 миллионов долларов пришлось на импорт сельхозпродукции из стран ЕС, а экспорт агропродукции в европейские страны составил немногим более 73 миллионов долларов. В основном были импортированы племенные животные, алкогольные и безалкогольные напитки, овощные консервы и другие товары. Более 96 процентов экспорта агропродукции пришлось на очищенный фундук, 1,7 процента - на гранатовый сок", - сказал Талыбов.

(Автор: Анвар Мамедов)