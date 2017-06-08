SOCAR начал закачивать газ в подземные хранилища

2017-06-08 17:00 | www.oxu.az | 2

С апреля по 1 июня 2017 года Управлением эксплуатации газохранилищ Производственного объединения (ПО) «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) закачано в подземные хранилища «Гарадаг» и «Калмаз» 547 млн кубометров газа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, с учетом остаточных объемов газа прошлого сезона общий объем активного газа в подземных газохранилищах на сегодняшний день равен 1 334 994 тыс. кубометров.

«SOCAR продолжает мероприятия по расширению активной вместимости подземных газохранилищ в рамках задачи, поставленной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в целях длительного обеспечения внутреннего спроса на природный газ и расширения экспортных возможностей.

Параллельно этому с апреля текущего года ПО «Азнефть» начат процесс закачки природного газа в подземные хранилища «Гарадаг» и «Калмаз» для осенне-зимнего сезона 2017-2018гг. В соответствии с графиком на 1 июня в подземные хранилища закачано 547 млн кубометров «голубого топлива». На долю «Гарадага» пришлось 255,5 млн кубометров, «Калмаза» - 291,5 млн кубометров газа», - говорится в информации.

Э.А.

