Президент Кореи: Азербайджан добился грандиозного прогресса во всех сферах общественной жизни

2017-06-08 18:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Кореи Мун Джэин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени правительства и народа Республики Корея сердечно поздравляю вас и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем Республики. В течение последних 25 лет истории независимый Азербайджан добился грандиозного прогресса не только в области политики, экономики, культуры, но и во всех сферах общественной жизни.

Надеюсь на дальнейшее укрепление в предстоящие годы наших отношений сотрудничества, налаженных и углубляющихся с течением времени на основе тесных связей и сходства в культурных корнях", - говорится в поздравлении.

Мун Джэин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, а Азербайджанской Республике – вечного благополучия.