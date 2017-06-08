В Астаре будет расширена территория приморского парково-бульварного комплекса

2017-06-08 18:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению территории приморского парково-бульварного комплекса в городе Астара.

Согласно распоряжению, для расширения территории приморского парково-бульварного комплекса в городе Астара из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Астаринского района будут выделены три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.