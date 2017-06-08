Звезды сериала «Спасатели Малибу» 28 лет спустя и факты о новом фильме – ФОТО
2017-06-08 17:08 | www.oxu.az | 2
В 1989 году вышел сериал про красивых загорелых людей в красных купальниках. В «Спасателях Малибу» зажглась звезда Памелы Андерсон и Кармен Электры. В первый день лета в кино выходят новые «Спасатели» — на этот раз полнометражный фильм (с участием «стареньких» звезд!). Мы поближе познакомились с новыми актёрами и вспомнили героев культового сериала, передает Oxu.Az со ссылкой на cosmo.ru.
Дэвид Хассельхофф
64 года
Умный красавец Митч Бьюконен приковывал к себе взгляды миллионов телезрительниц. Исполнитель этой роли Дэвид Хассельхофф после окончания сериала участвовал в постановках Бродвея. В частности, играл главную роль в мюзикле «Джекил и Хайд» в 2000 году. Правда, театральная карьера не продлилась долго, и в 2006 году Дэвид подался в телешоу «Америка ищет таланты», где был судьей вплоть до 2010 года. После он был замечен в «Танцах со звездами», а также вместе с дочерьми появился в коротком реалити-шоу «Семья Хассельхофф» (The Hasselhoffs).
Памела Андерсон
49 лет
Роль отважной спасательницы Си Джей Паркер принесла актрисе славу секс-символа Америки 90-х годов, а позже она стала широко известна и за пределами США. Несмотря на бешеную популярность, Памела так и не смогла стать звездой большого кино. В 2008 году актриса снялась вместе с Дениз Ричардс в фильме «Блондинка и блондинка», но фильм провалился в прокате. Памела и сейчас продолжает сниматься в различных некрупных проектах. Звезда «Спасателей Малибу» также занимается благотворительностью. Актриса в течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных организаций.
Джереми Джексон
36 лет
В 2015 году вышел фильм с его участием Altered Reality, но наибольшую популярность актеру принесло ceкc-видео с пopнoзвездой Sky Lopez в 2008 году. В 2000 году, после ареста за хранение метаамфетамина, актер лечился от наркотической зависимости.
Кармен Электра
45 лет
Кармен Электра, заменившая в 1997 году Памелу Андерсон, остается востребованной и сейчас. Электра снялась в фильмах «Очень страшное кино» (2000), «Убойная парочка: Старски и Хатч» (2004) и «Оптом дешевле 2», «Шоколадный город» (2015), а в 2009 году появилась в качестве приглашенной звезды в легендарном шоу Crazy Horse Paris в Лас-Вегасе. Актриса активно занимается благотворительностью: она организовала сбор средств для организации Head to Hollywood, которая оказывает поддержку пережившим опухоль мозга. Также Электра оказывает содействие благотворительной организации Elevate Hope, которая поддерживает брошенных и столкнувшихся с насилием детей, и Hollyrod Foundation, организации, оказывающей медицинскую, физическую и моральную поддержку людям, страдающим болезнью Паркинсона.
Майкл Ньюман
60 лет
Будучи профессиональным спасателем, Майкл был приглашен в сериал «Спасатели Малибу» в качестве технического эксперта, но вскоре ему предложили одну из главных ролей, и простой спасатель обрел всемирную известность. Интересный факт: многие сцены спасения, которые мы все видели в сериале, были основаны на реальном опыте Майкла. После сериала актерская карьера Ньюмана закончилась. Сейчас он живет в Калифорнии и занимается недвижимостью. В 2011 году у Майкла диагностировали болезнь Паркинсона.
Ясмин Блит
48 лет
Ясмин Блит впервые появилась в четвертом сезоне сериала в эпизодической роли, но буквально сразу была утверждена на роль Каролин Холден. С 1998 по 2001 год Ясмин снималась в сериалах Nash Bridges и Titans. В 2001 году актриса была арестована за вождение в состоянии наркотического опьянения, что положило конец ее карьере. В 2003 году Ясмин дала последнее интервью и с тех пор больше не появлялась в поле зрения СМИ. Она вышла замуж и ведет тихую семейную жизнь в Лос-Анджелесе.
Джейсон Момоа
37 лет
Для уроженца Гавайев Джейсона Момоа сериал стал началом актерской карьеры. Но наибольшую популярность актер получил после роли Ронана Декса в сериале «Звёздные врата: Атлантида», который выходил с 2004 по 2009 год. Джейсон также сыграл роль Кхала Дрого в первом сезоне сериала «Игра престолов» и снялся в главной роли в фильме «Конан-варвар». В 2016 году в фильме «Бэтмен против Супермена» актер появился в роли Аквамена.
Александра Пол
53 года
Помимо роли Стефани Холден в «Спасателях Малибу» актриса известна своими работами в фильмах «Бумажные куклы» (1982), «Американские молнии» (1985) и «Сети зла» (1987). С 1999 года и по сегодняшний день Александра снялась во множестве фильмов и сериалов. С 2000 года Александра замужем за тренером по триатлону Иэном Мюрреем.
Дэвид Чэрвет
45 лет
Дэвид знаком телезрителям по роли Мэтта Броди в «Спасателях Малибу» и по сериалу «Мелроуз Плэйс». Другими заметными работами Дэвида стали роли в картинах «Любимый учитель» и «Зеленый луч». На волне популярности в 1999 году актер вернулся в родную Францию, где сосредоточился на музыкальной карьере. На родине он подписал с Universal Music контракт на выпуск пяти музыкальных альбомов. Его дебютный сингл Should I live долгое время занимал верхние строчки музыкальных чартов во Франции. В общей сложности Чэрвет продал более 2,5 миллионов альбомов.
Эрика Элениак
47 лет
В 1989 году Эрика стала девушкой месяца журнала Playboy. Вскоре она получила одну из главных ролей в «Спасателях Малибу». Проработав в сериале три года, а также снявшись в двух телефильмах по мотивам «Спасателей», Эрика покинула шоу, так как ей не понравилась изменившаяся концепция. Актриса больше не занимается актерской карьерой.
10 фактов о новом фильме «Спасатели Малибу»
- Несмотря на то что фильм называется «Спасатели Малибу», события в нём происходят не в солнечной Калифорнии, а во Флориде, на восточном побережье США.
- Дэвид Хассельхофф и Памела Андерсон появятся и в фильме. Хассельхофф сыграет наставника Митча Бьюкеннона (Дуэйн Джонсон), а Памела порадует фанатов в эпизодической, но запоминающейся роли.
- Главная звезда фильма — это, разумеется, Дуэйн «Скала» Джонсон. Но он далеко не первый рестлер, принявший участие в съёмках «Спасателей Малибу». До него в разных сериях телесаги успели сняться около десятка его коллег по цеху.
- Ещё один главный герой фильма — молодой и горячий Мэтт Броди (Зак Эфрон), который подался в спасатели из-за неудачно сложившейся спортивной карьеры. Как признаётся сам актёр, ещё в детстве родители запрещали маленькому Заку смотреть «Спасателей Малибу», поэтому делать это ему приходилось тайком.
- А вот у Келли Рорбах всё обстояло иначе. Она давний фанат «Спасателей». По воспоминаниям Келли, это чуть ли не единственный сериал, который она смотрела в детстве вместе с сестрой. Могла ли она тогда представить, что окажется на одной съёмочной площадке с Памелой Андерсон!
- Ещё одним членом дружной команды спасателей стала Саммер Куинн (Александра Даддарио). Для неё это не первый опыт совместной работы с Дуэйном Джонсоном. Оба уже успели познакомиться на съёмках фильма-катастрофы «Разлом Сан-Андреас».
- Приянка Чопра, индийская актриса, сыгравшая главную злодейку, могла и вовсе не появиться в фильме. Дело в том, что её роль была изначально написана для мужчины. Однако Приянка так впечатлила создателей картины, что тем не оставалось ничего другого, кроме как пригласить её на съёмки.
- Ходят слухи, что на главные роли в фильме приглашали Джастина Тимберлейка, Джастина Бибера и Джессику Симпсон. Как бы в одном кадре смотрелись, скажем, Бибер и «Скала», мы можем только гадать.
- Песочная скульптура Дуэйна Джонсона в образе Посейдона — особый предмет гордости создателей фильма. Для начала художники-постановщики изучили множество римских мраморных статуй, а затем отправили эскизы профессиональным скульпторам в Майами. Работа над песочным Дуэйном велась три дня.
- В истории «Спасателей Малибу» не обошлось и без «криминала». Создатели фильма запустили специальную игру в UC Browser, по сюжету которой незадолго до премьеры неизвестные попытались украсть оригинальную копию фильма. Помочь найти злоумышленника может каждый. Для этого пользователям браузера на Android необходимо помочь полицейским вычислить вора до выхода «Спасателей» в широкий прокат.