Ограбившему женщину в бакинском метро вынесен приговор

2017-06-08 17:15 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу жителя Астаринского района Бахтияра Алиева, обвиняемого в ограблении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был вынесен приговор.

Суд приговорил Б.Алиева к пяти годам лишения свободы.

Отметим, что Б.Алиев 25 января этого года на одной из станций метро отобрал у жительницы Баку Ягут Дадашевой сумку, в которой находилось 33 маната, документы и мобильный телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции Б.Алиев был задержан.

A.M.

