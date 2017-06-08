В МИД Азербайджана прошел семинар, посвященный Азизу Алиеву (ФОТО)

2017-06-08 18:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В МИД Азербайджана с участием сотрудников министерства, исследователей и представителей общественности в четверг прошел семинар, посвященный общественно-политической деятельности Азиза Алиева, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Открывая мероприятие вступительным словом, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров коснулся плодотворной деятельности Азиза Алиева в совершенствовании государственного управления, отметил его достойный вклад в формирование системы здравоохранения и медицинского образования в республике. Министр также рассказал о деятельности Азиза Алиева в годы Второй мировой войны, незаменимых заслугах в деле дальнейшего укрепления братских и дружественных связей между народами Азербайджана и Дагестана.

В своих выступлениях основные лекторы семинары – специалисты Института истории Национальной академии наук Азербайджана и Азербайджанского государственного педагогического университета рассказали о деятельности Азиза Алиева в разные периоды, охарактеризовали его как видного политического деятеля, способного организатора и умелого дипломата.

Выступая от имени семьи Азиза Алиева, академик Джамиль Алиев выразил признательность Эльмару Мамедъярову за организацию мероприятия.

Затем в рамках семинара состоялись лекции и обсуждения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)