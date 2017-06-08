Танцуют все! Яркий концерт в Баку (ФОТО)

2017-06-08 18:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку состоялся концерт коллективов Государственной детской филармонии, сообщили Trend Life организаторы.

Юные танцоры покорили публику зажигательными движениями и динамикой. Каждый танец программы исполнялся участниками с большим эмоциональным порывом. На вечере были представлены как сольные, так и групповые танцевальные номера. Внимание зрителей приковывало не только мастерство танцоров, но и яркие и колоритные сценические костюмы, в которых они выступали.

Танцоры прекрасно исполнили не только азербайджанские, но и танцы народов мира - немецкий, молдавский, таджикский и другие. Среди исполняемых танцев - "Нялбяки", "Чобан", "Джанги", "Сакура", "Рок-н-ролл". Несмотря на то, что все танцы были хорошо известны публике, солисты смогли сделать каждый номер особенным.

Эмоции исполнителей передавались юным зрителям - они подходили к сцене и начинали повторять движения танцоров.

Концерт получился ярким, запоминающимся, в этом большая заслуга директора Детской филармонии, заслуженного деятеля искусств Диляры Алиевой, которая волновалась больше своих подопечных.

В заключение вечера под бурные аплодисменты зрителей на сцену были приглашены все участники программы, которые своим профессиональным выступлением показали какое количество юных талантов обучается в Детской филармонии.

(Автор: Джани Бабаева)