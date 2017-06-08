Бывший директор ФБР считает, что его уволили из-за расследования по России

2017-06-08 20:22 | www.apa.az | 3

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил в четверг, что считает причиной его увольнения расследование так называемого "вмешательства РФ" в американские выборы.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в ходе слушаний в сенатском спецкомитете по разведке одна из сенаторов спросила Коми, считает ли он, что причиной увольнения было "российское расследование".

"Да, я так считаю, потому что президент так сказал", — ответил Коми.