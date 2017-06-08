В Международном аэропорту Гейдара Алиева начал действовать центр ремесел «ABAD» – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-08 17:27 | www.oxu.az | 2

В четверг, 8 июня, в рамках сотрудничества ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и публичного юридического лица «ABAD» в зоне «Duty Free» Международного аэропорта Гейдара Алиева начал свою деятельность центр ремесел «ABAD», в котором были представлены национальные изделия ручной работы.

Как передает Oxu.Az, действующий в зоне Duty Free Международного аэропорта центр ремесел «ABAD» стал уже вторым по счету.

Первый подобный центр был создан на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и начал свою деятельность 18 марта.

Учитывая большой интерес прибывающих в Азербайджан туристов к образцам декоративно-прикладного народного искусства, представленных в «ABAD», на последующей стадии возникла необходимость в создании второго подобного центра.

Центр создан на основе особого дизайна. Стены были отделаны шебеке и создана особая система освещения.

Представленные в центре изящные изделия ручной работы из различных регионов Азербайджана и продукты питания, такие как мед и варенье, вызывают большой интерес туристов.

Все представленные здесь изделия помечены логотипами изготовивших их мастеров или семейных хозяйств, и на них размещен специальный лейбл «ABAD». Этот логотип и лейбл «ABAD» свидетельствуют об оригинальности этих товаров.

В настоящее время в центрах ремесел в «Ичеришехер» и Международном аэропорту Гейдара Алиев имеется более 4500 изделий 115 семей. Также имеется 10 видов сельскохозяйственной продукции пяти семей (джем, варенье, мед).

Указом президента Азербайджана от 22 сентября 2016 года при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте создано публичное юридическое лицо «ABAD» (Упрощенная поддержка семейного бизнеса).

Целью создания публичного юридического лица является реализация проектов социальной направленности с целью поддержки активного участия граждан в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики, повышения уровня занятости населения и формирования конкурентоспособных семейных хозяйств.

Приоритетными направлениями деятельности публичного юридического лица «ABAD» является оказание поддержки семейному бизнесу, действующему в сфере народного декоративно-прикладного искусства и сельского хозяйства.

А.С.

